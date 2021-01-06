Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Esenler Erokspor'a 3-1 yenildi
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Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Esenler Erokspor'a 3-1 yenildi

06.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:09
Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Esenler Erokspor'a 3-1 yenildi

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Esenler Erokspor, ilk yarının son maçında deplasmanda Çarşambaspor'u 3-1 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Esenler Erokspor, ilk yarının son maçında deplasmanda Çarşambaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın 20. dakikasında gelişen Esenler Erokspor atağında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Samet, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarına gönderdi: 0-1.

25. dakikada Samet'in pasıyla ceza sahasına giren Abuzer, sert bir vuruşla topu rakip ağlarla buluşturdu: 0-2.

33. dakikada Çarşambaspor'un sol kanattan kazandığı korner atışında Veysel'in ceza sahasına ortasında Oğuzhan kafayla topu, filelere gönderdi. 1-2.

73. dakikada Esenler Erokspor atağında Aziz, düzgün bir vuruşla topu Çarşambaspor ağlarına göndererek skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Esenler Erokspor, Çarşambaspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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