Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Erbaaspor'u 2-1 yendi
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Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Erbaaspor'u 2-1 yendi

24.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:46
Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Erbaaspor'u 2-1 yendi

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın 17. dakikasında Erbaaspor'un kazandığı serbest vuruşta Rıdvan'ın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Emre, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı Erbaaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Çarşambaspor atağında Muhammet'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Erhan, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

78. dakikada Serhan'ın kafayla indirdiği topu alan Kemal Sabri, ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarladığı filelere göndererek Çarşambaspor'u 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Çarşambaspor, sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 26'ya çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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