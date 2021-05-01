Misli.com 3. Lig'de bugün oynanan son hafta maçları sonucunda 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 4. Grup'ta Adıyaman 1954...
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Misli.com 3. Lig'de bugün oynanan son hafta maçları sonucunda 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 4. Grup'ta Adıyaman 1954...

Misli.com 3. Lig'de bugün oynanan son hafta maçları sonucunda 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 4. Grup'ta Adıyaman 1954...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig'de bugün oynanan son hafta maçları sonucunda 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 4. Grup'ta Adıyaman 1954 Spor şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Misli.com 3. Lig'de bugün oynanan son hafta maçları sonucunda 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 4. Grup'ta Adıyaman 1954 Spor şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmeye hak kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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