Misli.com 3. Lig'de bugün oynanan son hafta maçları sonucunda 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 4. Grup'ta Adıyaman 1954 Spor şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmeye hak kazandı.
Misli.com 3. Lig'de bugün oynanan son hafta maçları sonucunda 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 4. Grup'ta Adıyaman 1954 Sporşampiyon olarak 2. Lig'e yükselmeye hak kazandı. - İSTANBUL
Şu an buradasınız: Misli.com 3. Lig'de bugün oynanan son hafta maçları sonucunda 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 4. Grup'ta Adıyaman 1954... - Haberler Spor
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