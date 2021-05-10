Misli.com 2. Lig takımlarından Serik Belediyespor gelecek sezona hazırlanıyor
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Misli.com 2. Lig takımlarından Serik Belediyespor gelecek sezona hazırlanıyor

Misli.com 2. Lig takımlarından Serik Belediyespor gelecek sezona hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligi 10. sırada tamamlayan Serik Belediyespor'da gelecek sezon için hazırlıklar başladı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligi 10. sırada tamamlayan Serik Belediyespor'da gelecek sezon için hazırlıklar başladı.

Teknik direktörlüğünü Engin Korukır'ın yaptığı takım, 2. Lig'e çıktığı ilk yılında, özellikle ilk haftalarda başarılı bir performans sergiledi. Oynadığı 38 maçta 13 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan takım, ligi 53 puanla orta sıralarda noktaladı.

Bu yılki kongrede Serik Belediyespor Kulüp Başkanı seçilen Ali Aksu'nun yaşamını yitirmesi sonucu yönetim kurulu kararıyla başkanlığa getirilen Halil Deligöz, gazetecilere, 2. Lig'de ilk yılları olmasına rağmen çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Genç oyuncuları takıma kazandırdıklarını anlatan Deligöz, son maçta takımın altyapısından gelen Ergün Nazlı'yı takım kaptanı olarak sahaya çıkardıklarını anımsattı.

Gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını aktaran Deligöz, "Artık önümüze bakma zamanı. Önce mevcut kadromuzla görüşmeler yaptık. Bayramdan sonra da iç transfer, ardından da dış transfere başlayacağız. Gelecek yıl koşan, mücadele eden bir takım kurup ligde üst sıralarda yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Deligöz, desteklerinden dolayı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile Serik halkına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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