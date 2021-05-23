Misli.com 2. Lig play-off yarı finalinde yarın oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Misli.com 2. Lig play-off yarı finalinde yarın oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Misli.com 2. Lig play-off yarı finalinde yarın oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig play-off yarı finalinde yarın yapılacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Misli.com 2. Lig play-off yarı finalinde yarın yapılacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre yarı final ikinci karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

16.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor: Özgür Yankaya

20.00 Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor: Alper Ulusoy

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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