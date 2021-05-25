Misli.com 2. Lig'e yükselen Isparta 32 Spor taraftarları sevinç yaşadı
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Misli.com 2. Lig'e yükselen Isparta 32 Spor taraftarları sevinç yaşadı

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Futbolda Misli.com 3. Lig play-off finalinde Bursa Yıldırımspor'a penaltı atışlarıyla 4-1 üstünlük sağlayan Isparta 32 Spor'un Misli.com 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla karşılandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig play-off finalinde Bursa Yıldırımspor'a penaltı atışlarıyla 4-1 üstünlük sağlayan Isparta 32 Spor'un Misli.com 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla karşılandı.

Mimarsinan Caddesi'nde bir araya gelen Isparta 32 taraftarları araçlarıyla konvoy oluşturdu. Buradan tezahürat eşliğinde hareket eden araçlar şehir turu attı.

Daha sonra Kaymakkapı Meydanı'nda toplanarak takımlarının formaları ve bayraklarıyla sevinç yaşayan taraftarlar meşale yakarak slogan attı.

Çevrede önlem alan polis ekiplerinin taraftarları sık sık maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları için uyardığı görüldü.

Misli.com 2. Lig'e yükselen Isparta 32 Spor taraftarları sevinç yaşadı
Misli.com 2. Lig'e yükselen Isparta 32 Spor taraftarları sevinç yaşadı
Misli.com 2. Lig'e yükselen Isparta 32 Spor taraftarları sevinç yaşadı
Misli.com 2. Lig'e yükselen Isparta 32 Spor taraftarları sevinç yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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