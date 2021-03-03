Misli.com 2. Lig'e 26. hafta maçlarıyla devam edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Misli.com 2. Lig'e 26. hafta maçlarıyla devam edilecek

03.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:33
Misli.com 2. Lig'e 26. hafta maçlarıyla devam edilecek

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 26. hafta maçları yarın oynanacak.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 26. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26. haftanın müsabaka programı şöyle:

Beyaz Grup:

14.00 Afjet Afyonspor-İnegölspor (Zafer)

14.00 Kocaelispor-Niğde Anadolu (Kocaeli)

14.00 Çorum-Ergene Velimeşe (Şorum Şehir)

14.00 Manisa-Ankara Demirspor (Mümin Özkasap)

14.00 Sarıyer-Sancaktepe (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Kahramanmaraşspor (Devrek İlçe)

14.00 Hacettepe-Anagold 24Erzincanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Uşakspor-Hekimoğlu Trabzon (Uşak 1 Eylül)

Kırmızı Grup:

13.00 Kardemir Karabükspor-Turgutluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Bayburt Özel İdare-GMG Kastamonuspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Pendikspor-Eyüpspor (Pendik)

14.00 Mamak-Tarsus İdman Yurdu (Çubuk İlçe)

14.00 Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)

14.00 Bodrumspor-Vanspor (Bodrum İlçe)

14.00 Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Sivas Belediyespor-Sakaryaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Zeki Müren Hakan Akkaya Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Mustafa Er Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Misli.com 2. Lig'e 26. hafta maçlarıyla devam edilecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 10:36:44. #1.16#
title