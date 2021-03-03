Misli.com 2. Lig'e 26. hafta maçlarıyla devam edilecek

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 26. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26. haftanın müsabaka programı şöyle:

Beyaz Grup:

14.00 Afjet Afyonspor-İnegölspor (Zafer)

14.00 Kocaelispor-Niğde Anadolu (Kocaeli)

14.00 Çorum-Ergene Velimeşe (Şorum Şehir)

14.00 Manisa-Ankara Demirspor (Mümin Özkasap)

14.00 Sarıyer-Sancaktepe (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Kahramanmaraşspor (Devrek İlçe)

14.00 Hacettepe-Anagold 24Erzincanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Uşakspor-Hekimoğlu Trabzon (Uşak 1 Eylül)

Kırmızı Grup:

13.00 Kardemir Karabükspor-Turgutluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Bayburt Özel İdare-GMG Kastamonuspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Pendikspor-Eyüpspor (Pendik)

14.00 Mamak-Tarsus İdman Yurdu (Çubuk İlçe)

14.00 Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)

14.00 Bodrumspor-Vanspor (Bodrum İlçe)

14.00 Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Sivas Belediyespor-Sakaryaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay