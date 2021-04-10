Misli.com 2. Lig'de şampiyonlar yarın belli olabilir

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa ile Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un yarınki müsabakalarda alacakları sonuçlara göre TFF 1. Lig'e çıkması kesinleşebilir.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa ile Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un yarınki müsabakalarda alacakları sonuçlara göre TFF 1. Lig'e çıkması kesinleşebilir.

Normal sezonu Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk sırada bitiren ekiplerin doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği Misli.com 2. Lig'de, grup birincilerini takip eden dörder ekip ise TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip, finalde karşılaşacak.

Her iki grupta da son 3 sırada yer alacak ekipler ise lige veda edecek.

Normal sezonun 8 Mayıs'ta tamamlanacağı ligde Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, yarınki müsabakalara göre bitime 5 hafta kala şampiyonluklarını ilan edebilir.

Beyaz Grup

Profesyonel liglerde tek namağlup ekip konumundaki Manisa, son 6 haftaya takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un 15 puan önünde maç fazlasıyla 77 puanla lider durumda girdi. Uşak 1 Eylül Stadı'nda yarın saat 15.00'te başlayacak müsabakada Uşakspor'a konuk olacak Manisa, rakibini mağlup ettiği takdirde TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Manisa, ilk kez TFF 1. Lig'de yer alma hakkı kazanacak.

Play-off için de heyecanın devam ettiği Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, Kocaelispor, Ankara Demirspor ile Anagold 24Erzincanspor, son 6 haftaya play-off barajında girdi.

Grupta 11. sıradaki Kahramanmaraşspor'dan itibaren takımların düşme ihtimali bulunurken, 23'er puanlı Sancaktepe, Niğde Anadolu ve Hacettepe son 6 hafta öncesinde düşme hattında bulunuyor.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor'un 18 puan önünde 78 puanla lider olarak yer alan Eyüpspor, yarın saat 15.00'te Eyüp Stadı'nda başlayacak karşılaşmada GMG Kastamonuspor'dan en az 1 puan aldığı takdirde TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

TFF 1. Lig'de en son 1993-1994'te o zamanki adıyla 2. Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermişti.

Grupta Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor ve Kırklarelispor, play-off barajında yer alıyor. Kardemir Karabükspor'un düşmesinin kesinleştiği grupta Mamak ile Tetiş Yapı Elazığspor da son 6 haftaya düşme hattında girdi.

Maçların programı

Misli.com 2. Lig'de yarınki maçların programı şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 Kahramanmaraşspor-İnegölspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu (Diyarbakır)

15.00 Sancaktepe-Ergene Velimeşespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor (Devrek İlçe)

15.00 Hacettepe-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Uşakspor-Manisa (Uşak 1 Eylül)

15.00 Şanlıurfaspor-Çorum (Şanlıurfa GAP)

15.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Ortahisar Yavuz Selim)

Kırmızı Grup

14.00 Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Sakaryaspor-Bayburt Özel İdare (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 Pazarspor-Serik Belediyespor (Pazar İlçe)

15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Kardemir Karabükspor (Van Atatürk)

15.00 Kırklarelispor-Turgutluspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor (Tarsus İlçe)

15.00 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor (Eyüp)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Mamak (Kırşehir Ahi)

15.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Sivas Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz