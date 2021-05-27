Sakaryaspor finali D-Smart ekranlarında olacak

TFF 1. Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek Kocaelispor - Sakaryaspor finali D-Smart ekranlarında olacakİstanbul DHA misli.com 2. Lig play-off finalinde iki köklü kulüp Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak final maçı 28 Mayıs Cuma saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayacak.

TFF 1. Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek Kocaelispor - Sakaryaspor finali D-Smart ekranlarında olacak

İstanbul DHA misli.com 2. Lig play-off finalinde iki köklü kulüp Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak final maçı 28 Mayıs Cuma saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayacak.

D-Smart'tan canlı yayınlanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un doğrudan TFF 1. Lig'e yükseldiği Misli.com 2. Lig finalinde birbirlerine rakip olacak Kocaelispor ile Sakaryaspor en son 2010-2011 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tabirbirlerine rakip oldu.NASIL GELDİLER ?Kocaelispor, 2009-2010'dan beri TFF 1. Lig'den uzak Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, play-off çeyrek finalinde Silahtaroğlu Vanspor'u, yarı finalde de Hekimoğlu Trabzon'u saf dışı bıraktı. Sezona Selahaddin Dinçel'le başlayan Kocaelispor, Erhan Altın'ın yerine son olarak Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi.Sakaryaspor ise play-off'ta ilk olarak Ankara Demirspor'u daha sonra da Kırşehir Belediyespor'u geçerek final vizesi aldı.

Gelecek sezon 19 takımın yer alacağı TFF 1. Lig'de, 19. ve son takımın belirleneceği yarınki karşalaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak ve TFF 1. Lig'e yükselecek son takım D-Smart ekranlarında belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı