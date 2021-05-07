Misli.com 2. Lig'de normal sezon yarınki maçlarla tamamlanacak
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Misli.com 2. Lig'de normal sezon yarınki maçlarla tamamlanacak

Misli.com 2. Lig'de normal sezon yarınki maçlarla tamamlanacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Beyaz Grup'ta Manisa ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un şampiyonluğunu daha önce ilan ettiği Misli.com 2. Lig'de normal sezon, yarınki maçlarla tamamlanacak.

Beyaz Grup'ta Manisa ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un şampiyonluğunu daha önce ilan ettiği Misli.com 2. Lig'de normal sezon, yarınki maçlarla tamamlanacak.

Normal sezonu Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk sırada bitiren ekiplerin doğrudan TFF 1. Lig'e yükseldiği Misli.com 2. Lig'de, grup birincilerini takip eden dörder ekip ise TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip, finalde karşılaşacak.

Her iki grupta da son 3 sırada yer alacak ekipler ise lige veda edecek.

Beyaz Grup

Son haftayı maç yapmadan geçecek Manisa'nın namağlup tamamladığı Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ve Kocaelispor play-off oynamayı garantiledi. Ankara Demirspor ve Sarıyer'in play-off için avantajlı girdiği son haftada Anagold24 Erzincanspor ve Afjet Afyonspor da play-off için rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Hacettepe ve Sancaktepe'nin veda ettiği ligden düşecek son ekip, yarınki maçların ardından belli olacak.

Kırmızı Grup

Eyüpspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği, Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor ve Kırklarelispor'un play-off oynamayı garantilediği Kırmızı Grup'ta Tetiş Yapı Elazığspor, Mamak ve Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşti.

Grupta yarın oynanacak karşılaşmalarla play-off eşleşmeleri netleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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