Misli.com 2. Lig'de iki maç ertelendi
17.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:18
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasında yarın oynanması planlanan iki karşılaşma, kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasında yarın oynanması planlanan iki karşılaşma, kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yarın saat 13.00'te oynanacağı duyurulan Kocaelispor-Afjet Afyonspor ve Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmalarının ertelendiği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever