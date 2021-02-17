Misli.com 2. Lig'de iki maç ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Misli.com 2. Lig'de iki maç ertelendi

17.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:18
Misli.com 2. Lig'de iki maç ertelendi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasında yarın oynanması planlanan iki karşılaşma, kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasında yarın oynanması planlanan iki karşılaşma, kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yarın saat 13.00'te oynanacağı duyurulan Kocaelispor-Afjet Afyonspor ve Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmalarının ertelendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Cenk Tosun Metin Oktay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Misli.com 2. Lig'de iki maç ertelendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 15:22:54. #1.16#
title