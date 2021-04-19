Misket üzümü tescillendi

Kente özgü tarımsal ürünlerin üretimi ve tanıtımı için çalışan Bornova Belediyesi'nin girişimleriyle Bornova Kınalı Bamyası'nın ardından Bornova Misket Üzümü de Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün olarak tescil edildi.

İlçeye özgü tarım ürünlerini geleceğe taşıma vizyonu kapsamında yapılan başvuru, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın değerlendirmesinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan da onay aldı. Her yerde Bornova Misket Üzümü olarak adlandırılan üzüm çeşidi, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün başlığında tescillenmiş oldu.

Bornova Kınalı Bamyası'nın da tescilini Ekim ayında aldıklarını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ , "Dünya literatüründe ismi, 'Bornova Misket Üzümü' olarak geçen bu özel aromalı üzüm çeşidinin Bornova'mıza ait olduğunu artık resmi olarak belgeledik" dedi.

Tarımsal değerlere sahip çıkılıyor

Bornova'nın tarımsal değerlerine sahip çıkmak için çalışmalar yaptıklarını da belirten Başkan İduğ,"Coğrafi işaret aldığımız ürünlerle geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizi koruyoruz. Bu sayede de tüketiciler tarafından daha fazla talep edilerek, üreticilere pazarlama konusunda büyük avantajlar da sağlanmış oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler