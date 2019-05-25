Misket büyüklüğünde yağan dolu tarlalara zarar verdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde misket büyüklüğünde şiddetli yağan dolu tarlalara zarar verdi. Yağışa dayanamayan bir kavak ağacı da yola devrildi.

İshakça Mahallesi Baba Tarlalar mevkiinde öğleden sonra yağmur ve beraberinde dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı sonucu tarlalar zarar görürken, bir kavak ağacı da yola devrildi.

Zarar gören alanda inceleme yapan İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, tarla sahiplerinin zararının karşılanmasını istedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA