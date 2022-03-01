Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi, Rusya'nın Ukrayna'da Vakum bombası kullandığını açıklarken, iki uluslararası insani yardım kuruluşu da Rus askeri güçlerinin sivil alanlarda yasaklanan misket bombalarını kullandığını iddia etti. Peki, Misket bombası nedir? Misket bombası özellikleri nelerdir?

Misket bombası ya da salkım bombası, "bomba içinde bomba" olarak bilinen bir çeşit silahtır. Bomba havada açılır ve içindeki küçük bombalar dağılarak patlar ve bu yüzden de etki alanı çok geniştir.

Dünyada 19 Nisan tarihi, Misket Bombalarına Karşı Uluslararası Eylem Günü olarak etkinlikler içermektedir.