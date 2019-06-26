Misis Antik Kenti eserleri sergileniyor

Adana'da, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine şahitlik eden Misis Antik Kenti'nde 2012 yılından bu yana yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserler Adana Müzesi'nde sergileniyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, yaptığı yazılı açıklamada, kordinatörlüklerinde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi işbirliğinde devam eden kazıların iki dönem olarak toplam beş ay sürdüğünü belirtti.

Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü Misis'te devam eden arkeolojik kazıların çok önemli olduğunu belirten Kocispir, kazılarda elde edilen bulgulara göre Misis'in 7 bin yıllık geçmişi olan bir yer olduğunu ifade etti.

Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağı vurgulayan Kocaispir, bölgede gerçekleştirilen kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin bir kısmının Adana Müzesi'nde sergilendiği aktardı.

Misis Antik Kenti'nin önemli bir turizm merkezi olduğunu dile getiren Kocaispir, şöyle devam etti:

"Devam eden kazıların yanı sıra kervansaray ve 2 su değirmeni restorasyonu tamamlandı. İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle yok olmaya yüz tutan su değirmenlerini, otantik yapısıyla toplum hayatına tekrar kazandırılarak özgün yapısı korunarak restore edildi. Kazılardan çıkarılan bütün parçalar çok yönlü olarak araştırılıp yetkililere teslim ediliyor. Araştırmaları tamamlanan eserler Adana Müzesi'nde sergileniyor."

Kaynak: AA