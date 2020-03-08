- Mısırlılar, Suudi Arabistan'ın kararı üzerine korona testi için laboratuvarlara akın etti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - Mısırlılar, Suudi Arabistan'ın kararı üzerine korona testi için laboratuvarlara akın etti - Haber
Suudi Arabistan, Kahire, Güncel

- Mısırlılar, Suudi Arabistan'ın kararı üzerine korona testi için laboratuvarlara akın etti

- Mısırlılar, Suudi Arabistan'ın kararı üzerine korona testi için laboratuvarlara akın etti Mısır'ın başkenti Kahire'de, Suudi Arabistan'ın ülkeye geleceklerin seyahat etmeden 24 saat önce korona virüsü testi yaptırması kararının ardından yüzlerce kişi laboratuvarlara akın etti.

08.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:43
- Mısırlılar, Suudi Arabistan'ın kararı üzerine korona testi için laboratuvarlara akın etti

- Mısırlılar, Suudi Arabistan'ın kararı üzerine korona testi için laboratuvarlara akın etti

KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de, Suudi Arabistan'ın ülkeye geleceklerin seyahat etmeden 24 saat önce korona virüsü testi yaptırması kararının ardından yüzlerce kişi laboratuvarlara akın etti.

Suudi Arabistan, korona virüsünün sıçradığı ülkelerin vatandaşlarından Suudi Arabistan'a seyahat etmeden 24 saat önce korona virüsü testi yaptırmasını istemişti. Suudi Arabistan'ın kararının ardından yüzlerce Mısırlı, ülkeye seyahat edebilmek için korona virüsü testi yaptırmak üzere başkent Kahire'deki Sağlık Bakanlığının merkezi laboratuvarlarına akın etti.

Mısır'da şuana kadar 48 korona vakası, Suudi Arabistan'da ise 11 vaka tespit edildi.

- Mısırlılar, Suudi Arabistan'ın kararı üzerine korona testi için laboratuvarlara akın etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Mısırlılar, Suudi Arabistan'ın kararı üzerine korona testi için laboratuvarlara akın etti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haber
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haber
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Meral Akşener Mustafa Destici Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Elçin Sangu Dilek Yaman Muhterem Nur
Spor Falcao Berkay Şahin İsmail Kartal Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: - Mısırlılar, Suudi Arabistan'ın kararı üzerine korona testi için laboratuvarlara akın etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 16:02:55. #1.15#