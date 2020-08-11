Mısırlılar, ilk Senato seçimi için sandık başında Mısır'da kurulması bir yıldan uzun süre önce Anayasa değişikliği ile kararlaştırılan Senato seçimi için halk sandık başına gitti.

Mısır'da kurulması bir yıldan uzun süre önce Anayasa değişikliği ile kararlaştırılan Senato seçimi için halk sandık başına gitti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mısır Meclisi'nin alt kanadı olan Senato'nun 200 üyesinin belirlenmesi için ülke çapında 15 bin sandıkta oy kullanma işlemi başladı.

Yarın da devam edecek olan oy kullanma işlemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

Ulusal Seçim Kurulunun verdiği rakamlara göre 63 milyon Mısırlı seçmen bulunuyor. Yurt dışındaki Mısırlılar, pazar ve pazartesi günü oy kullanmıştı.

İkinci turu yurt dışındaki Mısırlılar için 6-7 Eylül'de, Mısır'da ise 8-9 Eylül'de yapılması planlanan seçim sonuçlarının en geç 16 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Resmi Ulusal Seçim Kurulu verilerine göre 787 aday bireysel sistemde yarışacak. Mısır yönetimine yakın partiler ise "Mısır için Milli Liste" adıyla yapılacak seçimlerde tek liste oluşturdu.

Anayasa değişikliği referandumu

Mısır'da Senato'nun kurulması 23 Nisan 2019'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolunu açan Anayasa değişikliğiyle kararlaştırılmıştı.

Muhalefet kanadından gelen eleştirilere göre, Senato, 1980-2012 yılları arasında faaliyet gösteren ve 2014'te siyasi yolsuzluk suçlamasıyla tamamen kaldırılan Şura Meclisi ile benzerlik gösteriyor.

Mısır hükümeti ise Senato'nun kurulmasının demokrasiyi zenginleştirmek ve parlamento deneyimini güçlendirmek için atılan yeni bir adım olduğunu belirtiyor.

Senato, 200'ü seçimle, 100'ü cumhurbaşkanı tarafından tayin edilen 300 üyeden oluşacak.

En az yüzde 10'u kadın üyelerden teşkil edilecek Senato'nun görev süresi de 5 yıl olarak belirlendi.

Yeni Meclis'in kanun tasarıları, devlet anlaşmaları, yasa önerileri ve Anayasa değişikliği gibi konularda sınırlı yetkiye sahip olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA