Mısırlılar "boykot" çağrılarına rağmen Türk dizilerinden vazgeçmiyor

08.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:12

Mısır'da boykot çağrılarına rağmen Türk dizileri, en çok seyredilen diziler arasında öne çıkıyor.

Arap dünyasında büyük üne kavuşan dizilerin oyuncuları, Mısırlı izleyicilerin de en sevdiği oyuncular arasındaki yerlerini alırken Türk dizilerinin, Türkçeye olan ilgiyi de beraberinde getirdiği belirtiliyor.

Bazı Mısırlılar diziler sayesinde Türkçeyi sevdiklerini ve Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe kurslarına başladıklarını ifade ediyor.

Genelde Arap dünyası özelde Mısır'da Türk dizileri tutkusu başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Songül Öden'in paylaştığı Gümüş dizisinin 2008 yılında Orta Doğu'da tanınmasıyla başladı.

Suriye lehçesinde seslendirilen dizide Kıvanç Tatlıtuğ'a "Muhenned" Songül Öden'e ise "Nur" adı verildi. Bu iki sanatçı Arap dünyasında hala Muhenned ve Nur olarak tanınıyor.

Toplumsal konuları romantik bir şekilde işleyen Türk dizilerinin çoğunda Mısırlılar kendilerini buldu. Ülkede özellikle "Aşk-ı Memnu" ve "Sultanın Haremi" olarak bilinen "Muhteşem Yüzyıl" en çok seyredilen diziler arasında yer aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu ile Mısır ve Arap dünyasında büyük bir üne kavuşurken, Bihter rolündeki Beren Saat de ülkede en sevilen kadın oyunculardan biri. Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan rolünü oynayan Meryem Uzerli de Arap toplumunda en tanınan isimler arasında yer alıyor.

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinin Cemilesi Ayça Bingöl, "fedakar bir anne" olarak özellikle Mısırlı annelerin gönlünü fethetmeyi başardı. "Cefakar babaanne" rolündeki Meral Çetinkaya (Hasefe) da dizinin Arap dünyasında öne çıkan diğer oyuncusu.

Burak Özçivit, Tatlıtuğ'u tahtından etti

2015 yılından itibaren Kıvanç Tatlıtuğ'un tahtını "Kara Sevda" dizisiyle Burak Özçivit almaya başladı. Son dönemde ise "Erkenci Kuş" Mısır'da en çok seyredilen Türk dizisi olarak dikkati çekiyor.

AA muhabirine konuşan ev hanımı Zeyneb Menufi, her yıl ramazan ayının başında gösterime giren Mısır dizilerinin yerini son 10 yıldır Türk dizilerinin aldığını anlattı.

Bu süreçte çok sayıda Türk dizisi seyrettiklerini ve oyuncu tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden Menufi, Can Yaman'ın en sevdiği erkek oyuncu olduğunu söyledi.

- Parlayan yıldız: Diriliş Ertuğrul

Daha çok Mısırlı erkekler tarafından seyredilen "Diriliş Ertuğrul" son yılların en popüler Türk dizisi olarak değerlendiriliyor.

Ertuğrul, Bamsı ve Turgut Alp, Mısır sokağında en çok bilinen isimler olarak öne çıkıyor. Diğer dizilerde seslendirme esnasında, kahramanların adı değiştirilirken bu dizide değiştirilmemesi insanların bu isimleri dizideki orijinal haliyle tanımasını sağladı.

"Ertuğrul" ismini söylemekte zorlanan Mısırlılar, haliyle "Osman" konusunda telaffuz sorunu yaşamıyor.

Mısır'da bir restoranda çalışan Ahmed Beyyumi de Ertuğrul'u severek takip ettiklerini, "Kuruluş Osman"ın başlamasını dört gözle beklediklerini söyledi.

Osman rolünü Burak Özçivit'in oynayacağını bildiklerini ifade eden Beyyumi, "İlk fırsatta Türkiye'ye gitmek istiyorum. İstanbul'da Bamsı ve Turgut Alp'i görebilir miyim?" ifadesini kullandı.

Irak, Filistin, Suriye ve Libya gibi birçok Arap ülkesinde özellikle erkek seyirci tarafından beğeniyle izlenen Kurtlar Vadisi ise Mısır'da diğer diziler gibi ilgi çekmedi.

- Türk dizilerine boykot

Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi ilişkilerin 2013 yılından itibaren gerginleşmesi nedeniyle Türk dizilerine defalarca boykot çağrısı yapıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un geçici cumhurbaşkanlığı yaptığı Temmuz 2013'te, devlet kanallarında engellenen Türk dizilerini özel televizyon kanalları yayınlamaya devam etti.

Haziran 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraki süreçte Mısır'daki televizyon kanallarının tümünde Türk dizilerinin gösterimi bir şekilde engellendi.

Ancak Mısır'ın uydu sistemi Nilesat'ta yayınlarını sürdüren TRT Arapça ve diğer Arap ülkelerine ait televizyon kanalları dizileri yayınlamayı sürdürdü.

Bu kanalların yayınlamakta geç kaldıkları dizileri, Aşk Hikayesi "Kıssatu Aşk" adlı internet sitesi yayınlıyor. Mısırlılar son dönemdeki popüler dizileri internet üzerinden Arapça alt yazılı olarak takip ediyor.

Kaynak: AA