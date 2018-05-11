Mısırlı Yıldız Muhammed Salah: Liverpool'da Mutluyum
Adı İspanyol devi Real Madrid ile anılan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, "Liverpool'da mutluyum. Burada her şey yolunda" dedi.
Bu sezon ortaya koyduğu performansla futbol dünyasının en fazla konuştuğu isimlerden biri haline gelen ve adı Altın Top ödülü için de güçlü şekilde geçen Mısırlı oyuncu Salah geleceğine dair konuştu.
İsmi Real Madrid ve Barcelona gibi kulüpler için geçen 25 yaşındaki oyuncu "Liverpool'da çok mutluyum" ifadesini kullandı.
"BURADA HER ŞEY YOLUNDA"
Salah, "Burada her şey yolunda. Gelecek için Liverpool ile birlikte önemli amaçlarım var. Harika bir sezon geçiriyoruz.
Şimdi Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu sadece başlangıç. Bu benim Liverpool'da ilk yılım. İnanılmaz bir sezon geride kalıyor ve bu sadece başlangıç." diye konuştu.
Premier Lig'de verilen birçok bireysel ödülü şimdiden toplayan Salah bu başarılar için takım arkdaşlarına teşekkür etti.
Salah bugüne kadar Liverpool forması ile çıktığı 50 maçta 43 gol ve 15 asist kaydetti.
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abi sen nedersen de onlar bildiğini okur onlarda insan sevgisi çağdaşlık ilim bilim hak getire yobaz bin sene öncesinin karanlığını yaşar bunada din der akıl alır gibi değil bir tane gelişmiş insanlığa faydalı olmuş asırlardır tek islam ülkesi yok herşey ortada kör görmez sağır duymaz terörün içindeler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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eyvah kutsal ay ramazan geliyor müslüman esnaf sıraya geçti müslüman kardeşlerini kazıklamak içinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SEVİM KOŞŞŞŞŞ FENERE VURDULARCevap Yaz Yayından Kaldır
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şimdi başarılı olduğun için bişey demiyorlar.normalde bu ingilizlerin çoğunluğu müslüman düşmanıdır.gün gelir seni de silerler.Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırCUMALI: Düşünki Eve Giren Hırsız Anneni Evde Tek Gördü ve Bayıltarak Yatağa Attı. Sen Eve Gelip Onları Yatakta Bastın Ama Annen Baygın, Adamda Rızası Var Dedi. Tamam Sen Git O Zaman Ben Ona Bunun Hesabını Sorarım Deyip, Annen Ayılınca Ne Derse İnanmadan Onu mu Suçlarsın? Bazen Olaylar Öyle Görünür, Çünkü Öyle Görünmesi İstenir ve Bir Yandan da Zayıflatmak Gerekir. İki İşi Aynı Anda İyi Yapan Müslüman Düşmanları Var, Buna Yok Diyemezsin Öyle Değil mi Perşembeli?Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın1 1 Yayından Kaldır