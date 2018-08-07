Mısırlı ve Arap Turistlerin Tercihi: Türkiye

AYDOĞAN KALABALIK - Türkiye farklı birçok özelliğinden dolayı Mısırlı ve Arap turistler için cazibe merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.

Gezilecek yerlerin çokluğu, otel fiyatlarının uygunluğu, kaliteli hizmetler, her bütçeye uygun turlar ve uçak bileti imkanları Mısırlı turistlerin Türkiye'yi tercih etmesindeki en önemli etkenler olarak kabul ediliyor.

Bölge insanının Türkiye'ye ilgisinde Türkiye'nin yıllardır yaptığı tanıtım programları ve Arap dünyasında son 10 yıldır hayranlıkla seyredilen Türk dizilerinin payı da azımsanmayacak kadar fazla.

Türkiye ve Mısır arasında yaşanan siyasi gerginliğe ve Mısır yönetiminin Türkiye'ye gitmek isteyen 18-40 yaş arasındaki Mısırlılar için "güvenlik belgesi" alınması şartına rağmen Mısırlı turistler hala tatil için Türkiye'yi tercih ediyor.

Resmi verilere göre, 2016 yılında 94 bin 871 Mısırlı Türkiye'yi ziyaret etti. 2017 yılında Türkiye'ye giden Mısırlı turist sayısında beklenin aksine artış gözlendi ve geçen yıl 100 bin 971 Mısırlı tatilini Türkiye'de geçirdi.

Tatilini Türkiye'de geçiren Mısırlı turist George Bolis, özetle "Türkiye'ye hayran kaldığını" söyledi.

Türkiye'ye geçen yıl temmuz ayında gittiğini dile getiren Bolis, Türkiye'nin tabii güzellikleri ve tarihi zenginliğinin yanı sıra oldukça ucuz olduğunu ve hayal bile edemeyeceği bir masrafla Türkiye'yi gezdiğini ifade etti.

İstanbul'u ve Türklerin sokak hayvanlarına gösterdikleri ilgiyi çok beğendiğini ifade eden Mısırlı genç akademisyen Hibe Halebi de İstanbul Boğazı ve özellikle de vapurlarda yolculuk yapmaya bayıldığını anlattı.

Halebi, "Herhangi bir konuda insanın canı sıkıldığı ve morali bozulduğu zaman vapura binip farklı kıtaya geçmesi yeterli. Boğazı karşıdan karşıya geçtikten sonra sanki yeni bir insan oluyorsun." diye konuştu.

Mısırlı öğretmen Muhammed Gude Türkiye'ye 6 yıl önce gittiğini İstanbul, Ankara ve Konya'yı ziyaret ettiğini anlattı.

Konya'yı çok beğendiğini vurgulayan Gude, Mevlana Celaleddin er-Rumi'nin türbesini ziyaret ettiğini ve "etli ekmek" yediğini ifade etti.

- Mısırlı sanatçıların Türkiye hayranlığı

Mısır'da bazı çevrelerin ve medya organlarının Türkiye aleyhindeki kampanyalarına rağmen Mısırlı ve Arap sanatçılar Türkiye'den vazgeçmiyor.

Mısırlı ünlü komedyen Hamdi el-Merğani ve eşi İsra Abdulfettah sosyal medya hesaplarından Türkiye ziyaretlerini paylaştı. Ünlü komedyenin eşi sosyal paylaşım ağı Instagram hesabından Üsküdar'da ve İstanbul'un farklı yerlerinde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Lübnanlı artist Nicole Saba ve eşi ünlü aktör Yusuf el-Hal da tatil için Türkiye'yi tercih edenler arasında yer aldı. Lübnan medyası çiftin tatilini Bodrum'da geçirmeyi tercih ettiğini yazdı. Çift Bodrum'da olduklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bir videoyla duyurdu.

- Türk yemekleri ve Kahire'de Türk lokumu

Türkiye'ye giden Arap turistlerin çoğu Türk mutfağından beğeni ile bahsediyor. İskender, Adana ve Urfa gibi farklı kebap türleri, güveç, pide, döner ve kokoreç en fazla adından söz ettiren yemekler arasında yer alıyor.

Turistlerin ülkelerine dönerken almayı ihmal etmedikleri en önemli tatlı türleri ise baklava ve lokum. Arap ülkelerinde de çeşitli şekillerde yapılan ve bizdeki gibi "baklava" olarak isimlendirilen ünlü tatlı çeşidi her ülkede faklı şekillerde yapılıyor. Arap turistler ise Türk baklavasını tercih ediyor.

Kahire'nin Medinet en-Nasr bölgesinde "Turkish Delight" (Türk Lokumu) adında bir tatlıcı açan ve uzun süredir faaliyet gösteren Ayetullah Güneş, Mısırların Türk baklavasını çok sevdiğini söyledi.

Mısırlıların kendilerinden en fazla baklava satın aldığını anlatan Güneş, ülkedeki lüks otellerin ve Hurgada gibi turistlik beldelerdeki tatlıcıların ise daha fazla lokum talebinde bulunduğunu ifade etti.

- Sağlık turizmi

Arap turistlerin Türkiye'yi tercih etmelerinin nedenlerinden birisi de sağlık turizmi. Son dönemde iyice yaygınlaşan tatil ile sağlık turizmini birleştiren turlar büyük ilgi görüyor.

Saç ekimi, burun yaptırma, mide küçültme ve yağ aldırma gibi ameliyatların Türkiye'de uygun fiyatlara yapılması, Arap turistler için "bir taşla iki kuş" olarak algılanıyor. Saç ekimi ve burun estetik ameliyatları yaptıran Arap turistleri İstanbul sokaklarında ve havaalanlarında sıklıkla görmek mümkün.

Mısır ve Türkiye arasında 2013 yılından bu yana yaşanan gerginliğe rağmen Mısırlı turistlerin Türkiye'yi tercih ediyor olması da dikkati çekiyor.