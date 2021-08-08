Mısırlı oyuncu Dalal Abdülaziz son yolculuğuna uğurlandı
Başkent Kahire'de düzenlenen cenaze töreninden detaylar Cenaze törenine katılanlar - Cenaze namazının kılınması KAHİRE - Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Mısırlı oyuncu Dalal Abdülaziz (61), başkent Kahire'de düzenlenen cenaze töreniyle son...
Başkent Kahire'de düzenlenen cenaze töreninden detaylar
Cenaze törenine katılanlar
- Cenaze namazının kılınması KAHİRE - Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Mısırlı oyuncu Dalal Abdülaziz (61), başkent Kahire'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı