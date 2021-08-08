Mısırlı oyuncu Dalal Abdülaziz son yolculuğuna uğurlandı
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Mısırlı oyuncu Dalal Abdülaziz son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Başkent Kahire'de düzenlenen cenaze töreninden detaylar Cenaze törenine katılanlar - Cenaze namazının kılınması KAHİRE - Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Mısırlı oyuncu Dalal Abdülaziz (61), başkent Kahire'de düzenlenen cenaze töreniyle son...

Başkent Kahire'de düzenlenen cenaze töreninden detaylar

Cenaze törenine katılanlar

- Cenaze namazının kılınması KAHİRE - Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Mısırlı oyuncu Dalal Abdülaziz (61), başkent Kahire'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Mısırlı oyuncu Dalal Abdülaziz son yolculuğuna uğurlandı
Mısırlı oyuncu Dalal Abdülaziz son yolculuğuna uğurlandı
Mısırlı oyuncu Dalal Abdülaziz son yolculuğuna uğurlandı
Mısırlı oyuncu Dalal Abdülaziz son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Mısırlı oyuncu Dalal Abdülaziz son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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