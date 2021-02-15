Mısırlı muhalifler, ABD'de Biden yönetimiyle insan hakları konusunun gündeme gelmesini istiyor
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Mısırlı muhalifler, ABD'de Biden yönetimiyle insan hakları konusunun gündeme gelmesini istiyor

15.02.2021 22:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:53
Mısırlı muhalifler, ABD'de Biden yönetimiyle insan hakları konusunun gündeme gelmesini istiyor

Mısırlı muhalifler, ABD'de Joe Biden yönetimiyle ülkelerinde insan hakları konusunun gündeme getirilmesini istedi.

Mısırlı muhalifler, ABD'de Joe Biden yönetimiyle ülkelerinde insan hakları konusunun gündeme getirilmesini istedi.

İstanbul merkezli Hürriyet Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin "Ocak devriminin 10. yılı sonrasında neler olacak?" konulu etkinliği video konferans yoluyla düzenlendi.

Konferansta, 6 Nisan Hareketi'nin eski lideri Muhammed Kemal, Mısır'da insan hakları sorununun "acil öncelik" olduğunu ifade etti.

ABD'de değişen yönetimle birlikte bu konunun önem kazandığını belirten Kemal, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Mısır'daki insan hakları ihlallerini izlemek üzere çalışma yaptığını hatırlattı.

Devrim Gençliği Koalisyonu eski üyesi Velid Abdurrauf, tüm muhalefetin ülkede ciddi bir insan hakları sorunu olduğu konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

Siyasi aktivist Halid Fuad ise Biden'ın ABD başkanı olmasından sonra ABD'nin demokrasiye, özgürlüklere ve insan haklarına yeniden destek verme çabalarının Mısır'da insan haklarının savunulmasına yardımcı olacağına dikkati çekti.

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarı 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanmasıyla son bulurken, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 3 Temmuz 2013'de askeri darbe düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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