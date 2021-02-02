Mısırlı muhalif siyasi parti lideri Ebulfutuh'un ihtiyati tutukluluk süresi 45 gün uzatıldı

Mısır'da mahkeme, muhalif Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebulfutuh'un ihtiyati tutukluluk süresini 45 gün uzattı.

Merkezi Kahire'de bulunan Arap İnsan Hakları Bilgileri Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, terör davalarına bakan mahkemenin, bugün görülen duruşmada Güçlü Mısır Partisi Başkanı Ebulfutuh'un ihtiyati tutukluluk süresi ile ilgili yeni bir karar aldığı belirtildi.

Ebulfutuh'un ihtiyati tutukluluk süresinin 45 gün uzatıldığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Mısır yasalarına göre ceza davalarında ihtiyati tutukluluk süresinin iki yılı geçmemesi gerekiyor, ancak bu süre çoğu zaman yasaların tanıdığı süreyi aşıyor ve bu da insan hakları açısından geniş çaplı eleştirilere neden oluyor.

Ebulfutuh Şubat 2018'de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve hakkında Mısır Yüksek Devlet Güvenlik Mahkemesinde "yalan haber yaymak ve yasaklı bir örgütü yönetmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Muhalif lider Ebulfutuh, Şubat 2018'de İngiltere'nin başkenti Londra'dan dönüşünden bir gün sonra gözaltına alınmıştı.

Ebulfutuh Mısır'da 2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına Londra'dan bağlanmış Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi eleştirmişti.

Mısır'ın önde gelen siyasetçilerinden birisi olan Ebulfutuh, 2012 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ve oyların yüzde 17,47'sini alarak seçim yarışını dördüncü sırada tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci