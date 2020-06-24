Mısırlı muhalif aktivist Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi tutuklandı
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Mısırlı muhalif aktivist Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi tutuklandı

Mısır Savcılığı, 25 Ocak 2011 Devrimi'nin sembol isimlerinden tutuklu muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi Sena Seyf'in 15 gün tutuklanmasına karar verdi.

Mısırlı muhalif aktivist Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi tutuklandı
24.06.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:51

Mısır Savcılığı, 25 Ocak 2011 Devrimi'nin sembol isimlerinden tutuklu muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi Sena Seyf'in 15 gün tutuklanmasına karar verdi.

Dün Facebook'tan yaptığı açıklamayla kız kardeşi Sena Seyf'in kaçırıldığını duyuran Muna Seyf, daha sonra Sena'nın Devlet Güvenlik Başsavcılığında sorgulandığını ve hakkında 15 gün tutukluluk kararı çıkarıldığını açıkladı.

Mısır Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise Sena Seyf, annesi Leyla Suveyf ve ablası Muna'nın pazartesi günü Tora Cezaevi önünde uğradıkları saldırıyla ilgili Sena'nın avukatlarının şikayette bulunduğu, polis soruşturmasının ardından aslında Sena'nın yakalanması hususunda başsavcılığın bir kararı olduğunun ortaya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, Sena hakkındaki yakalama kararının, "kendi sosyal medya hesabını, yalan haberler yaymak ve yurt dışında bulunan kişilerin planlarını uygulamak için kamuoyunu harekete geçirmek için" kullanma suçlamasıyla alındığı aktarıldı.

Muna Seyf, dün Facebook hesabından kız kardeşi Sena'nın kaçırıldığını duyurmuştu.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından 5 yıl adli kontrol şartıyla Mart 2019'da tahliye edilmişti.

Savcılık, 30 Eylül 2019'da Ala Abdulfettah ve avukatlarından Muhammed el-Bakir hakkında "yalan haber yaymak ve örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla yeniden tutuklama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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