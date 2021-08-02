Mısırlı kadın rallici satın aldığı ikinci el otobüsü karavana çevirdi

Mısır'da başarılı ralli yarışçısı Yara Shalaby, satın aldığı ikinci el otobüsü karavana dönüştürerek hayalini gerçekleştirdi.

Mısır'da başarılı ralli yarışçısı Yara Shalaby, satın aldığı ikinci el otobüsü karavana dönüştürerek hayalini gerçekleştirdi. Shalaby'nin karavanına koyduğu ev aletleri ise güneş panelleriyle çalışıyor.

Mısırlı ralli yarışçısı Yara Shalaby, kendisi ve 11 yaşındaki oğlu için satın aldığı otobüsü karavana çevirdi. Ralli kariyerinde oldukça başarılı olan ve gecelerini genellikle karavanlarda geçiren Shalaby, "Kendime neden bir tane yapmıyorum ki" diye sordu ve 100 bin Mısır lirasına ikinci el bir otobüs satın aldı. Adım adım tüm değişiklikleri yapan Shalaby, "İlk olarak, daha sonra ekleyeceğim ilave yükleri kaldırabilmesi için otobüsün gövdesini çelikle güçlendirdim. Sonrasında otobüsün tavanını yükselterek oğlum için bir yatak ve dolaptan oluşan tam bir oda oluşturdum. Ayrıca koltukların altına da bir saklama alanı yaptım" diye konuştu.

Shalaby otobüsü hayalindeki ev haline getirmek için 250 bin Mısır lirası değerinde harcama yaptı ve tasarruf etmek adına çoğu işi kendisi üstlendi. Oğlunun ve kendisinin mahremiyetini sağlamak için odalara kapı yapmayı da ihmal etmeyen Shalaby, bulaşık makinesi, buzdolabı, ocak ve sobanın da olduğu çeşitli ev aletlerini karavana ekledi. Ev aletleri güneş panelleriyle çalışırken, böylece otobüsün elektrik ağına bağlanmasına gerek kalmıyor. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı