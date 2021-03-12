Mısırlı istihbarat yetkilisi, Türk mevkidaşının "Kahire'de toplantı" talebini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı
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Mısırlı istihbarat yetkilisi, Türk mevkidaşının "Kahire'de toplantı" talebini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı

12.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:35
Mısırlı istihbarat yetkilisi, Türk mevkidaşının

Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türk istihbaratından Kahire'de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türk istihbaratından Kahire'de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı yetkili, kendilerine telefonla ulaşan bir Türk istihbarat yetkilisinin, iki ülke arasındaki "ekonomik, siyasi ve diplomatik iş birliğini" görüşmek üzere Kahire'de bir toplantı yapılmasını istediklerini anlattı.

Mısırlı yetkili, bu telefonu memnuniyetle karşıladıklarını ve en kısa sürede yanıtlama sözü verdiklerini aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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