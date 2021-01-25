Mısırlı İslam davetçisi kadın Abla el-Kahlavi Kovid-19 nedeniyle vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mısırlı İslam davetçisi kadın Abla el-Kahlavi Kovid-19 nedeniyle vefat etti

25.01.2021 04:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 04:30
Mısırlı İslam davetçisi kadın Abla el-Kahlavi Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Mısır'da yaptığı İslami davet çalışmalarıyla tanınan kadın davetçi Abla el-Kahlavi, Kovid-19'a yenik düşerek 72 yaşında hayatını kaybetti.

Mısır'da yaptığı İslami davet çalışmalarıyla tanınan kadın davetçi Abla el-Kahlavi, Kovid-19'a yenik düşerek 72 yaşında hayatını kaybetti.

Al-Ahram gazetesinin haberine göre, bir süredir Kahire'deki bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören Kahlavi, sağlığının kötüye gitmesi sonucu vefat etti.

El-Ezher Üniversitesinde öğretim üyesi olan Kahlavi, 15 Aralık 1948'de Kahire'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ezher'de tamamladı.

Üslubundaki sükuneti ve güler yüzüyle dikkati çeken Kahlavi, özellikle Mısırlı kadınlar arasında ilgiyle izlenen televizyon programları ve haftalık ders halkalarıyla tanınıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Okan Buruk Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısırlı İslam davetçisi kadın Abla el-Kahlavi Kovid-19 nedeniyle vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 04:29:56. #1.16#
title