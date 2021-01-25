Mısırlı İslam davetçisi kadın Abla el-Kahlavi Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Mısır'da yaptığı İslami davet çalışmalarıyla tanınan kadın davetçi Abla el-Kahlavi, Kovid-19'a yenik düşerek 72 yaşında hayatını kaybetti.

Al-Ahram gazetesinin haberine göre, bir süredir Kahire'deki bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören Kahlavi, sağlığının kötüye gitmesi sonucu vefat etti.

El-Ezher Üniversitesinde öğretim üyesi olan Kahlavi, 15 Aralık 1948'de Kahire'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ezher'de tamamladı.

Üslubundaki sükuneti ve güler yüzüyle dikkati çeken Kahlavi, özellikle Mısırlı kadınlar arasında ilgiyle izlenen televizyon programları ve haftalık ders halkalarıyla tanınıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız