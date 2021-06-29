Mısırlı işadamı Hasan Ratib, ülkesinde yürütülen "tarihi eser" soruşturması kapsamında gözaltına alındı
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Mısırlı işadamı Hasan Ratib, ülkesinde yürütülen "tarihi eser" soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Mısırlı işadamı Hasan Ratib, ülkesinde yürütülen 'tarihi eser' soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Mısır'da yürütülen tarihi eser soruşturması kapsamında işadamı Hasan Ratib'in gözaltına alındığı bildirildi.

Mısır'da yürütülen tarihi eser soruşturması kapsamında işadamı Hasan Ratib'in gözaltına alındığı bildirildi.

Devlete ait "Ahbar el-Yavm" gazetesinin Dışişleri Bakanlığına bağlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, işadamı Ratip hakkında, eski milletvekili Ala Hasaneyn'e arkeolojik kazılar için mali kaynak sağladığı iddiasıyla gözaltı kararı alındı.

Güvenlik kaynağı, gözaltına alınan Ratib'in savcılığın soruşturmalarına göre yaklaşık 50 milyon cüneyh (yaklaşık 3,2 milyon dolar) mali destek sağladığını belirtti.

Ratib suçlamaları reddetti

Öte yandan özel "Sada el-Beled" sitesindeki habere göre ise Ratib, soruşturmanın başında savcılığın kendisiyle yüzleştirdiği diğer sanıkları tanıdığı iddiasını reddetti.

Bu operasyonlar hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını ve kimseye para vermediğini savunan Ratib, eski milletvekili Hasaneyn ile Peygamber sevgisinin de dile getirildiği zikir meclisinde tanıştığını ifade etti.

Mısır'da adını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde duyuran işadamı Ratib'in ülkede Sina Çimento Fabrikası, Sina Üniversitesi, gayrimenkul geliştirme şirketleri gibi büyük yatırımları olduğu biliniyor.

Mısır Başsavcılığı eski milletvekili Hasaneyn ile 16 kişiye "tarihi eser kaçakçılığı için çete oluşturma ve çok sayıda tarihi eser ile heykel bulundurma" suçlaması yöneltmişti.

Savcılık, emniyet güçlerince ele geçirilen farklı dönemlere ait ahşap ve mermer heykeller ile bronz ve bakır sikkelerin aralarında bulunduğu çok sayıda tarihi eserin incelenmesi için uzmanlardan oluşan bir komisyon oluşturmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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