Mısırlı insan hakları kuruluşları, bir vatandaşın gözaltında işkence sonucu öldüğünü açıkladı

Mısır'da iki insan hakları kuruluşu, ülkenin kuzeyindeki Şarkiye kentinde gözaltına alınan bir kişinin emniyet merkezinde işkence sonucu öldüğünü duyurdu.

Mısır'da iki insan hakları kuruluşu, ülkenin kuzeyindeki Şarkiye kentinde gözaltına alınan bir kişinin emniyet merkezinde işkence sonucu öldüğünü duyurdu.

Mısır'da tutuklu haklarını savunan "Tutuklu ve Zorla Kaybedilenleri Destekleme Halk Girişimi"nden yapılan açıklamada, Şarkiye ilinde 6 Şubat Cumartesi günü Mısır vatandaşı Atıf Salim'in (57) bir güvenlik kontrol merkezinden geçtiği sırada gözaltına alındığı ifade edildi.

Salim'in emniyet merkezinde gördüğü işkence sonucu 8 Şubat Pazartesi öldüğü belirtilen açıklamada, emniyet güçlerinin ailesine ölümü ertesi gün bildirdiği ve Salim'in cenazesinin aynı günün gecesinde defnedildiği kaydedildi.

Mısır'da insan hakları ihlalleriyle ilgilenen "Biz Kaydediyoruz" sivil toplum örgütünün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada da Atıf Salim'in işkence sonucu öldüğüne ilişkin aynı bilgilere yer verildi.

İçişleri Bakanlığı olayı yalanladı

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da sosyal medyada dolaşan bir Mısır vatandaşının emniyet merkezinde işkence sonucu öldüğüne ilişkin iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin savcılık kararıyla yakalandığı, hakkındaki suçlamalarla ilgili mahkemeye çıkarılmak üzere götürüldüğü sırada fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavi sırasında öldüğü kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Salim'in işkence sonucu öldüğüne ilişkin haberleri "kamuoyunda kafa karışıklığı oluşturmaya çalışan haberler" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz