Mısırlı Genç Kızın Çalışmaları, Filografi Sanatına İlgiyi Artırıyor

ABDULGANİ MUHAMMED - Mısırlı genç kızın çivi ve ip kullanarak işlediği eserler, ülkede filografi sanatına ilgiyi artırıyor.

Başkent Kahire'nin güneyindeki Helvan Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan Ala Beşir, resmin sadece fırça ve renkli boyalarla yapılabileceği düşüncesinin doğru olmadığını göstermek için farklı tekniklere yöneldiğini söyledi.

Çivi ve tellerle yapılmış hat tablolarını internette gördüğünde filografi sanatını çok sevdiğini dile getiren Beşir, bu sanatın inceliklerini öğreten Arapça kaynakların azlığından yakındı.

Yabancı dillerde hazırlanan videolardan sadece görsel olarak istifade edebildiğini belirten Beşir, takipçilerinden gelen istek üzerine çalışmalarının yapım aşamalarını daha sonra internette paylaşmaya başladığını ifade etti.

"Çivi ve iplerle yüz yapmak en zoru"

Beşir, en fazla beğenilen ve ilgi toplayan çalışmasının, arkadaşı ile nişanlısının portresini yaptığı eser olduğunu söyledi.

"Ancak çivi ve iplerle yüz yapmak en zoru. Çünkü sert ve keskin malzemelerle naif ve yumuşak insan yüzleri tasvir etmeye çalışıyorsunuz." diyen Mısırlı genç sanatçı, adeta bir "meydan okuma" olarak nitelendirdiği bu tür çalışmaların yüksek maharet gerektirdiğini vurguladı.

Yaptığı yüz tasvirlerinin ona bu alanda şöhret kazandırdığını, geniş çapta olumlu dönüşler aldığını söyleyen Beşir, internetten video paylaşmaya da bu tepkilerden sonra başladığını söyledi.

Beşir, hocalarının da kendisini teşvik ederek bu tekniği ilerletmesinde destek olduklarını dile getirdi.