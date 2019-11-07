Mısırlı genç aktör Heysem Ahmet Zeki Kahire'de hayatını kaybetti

07.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:24

Mısırlı ünlü genç aktör Heysem Ahmed Zeki, başkent Kahire'de hipotansiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Sanatçılar Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 35 yaşında olan Zeki'nin başkent Kahire'nin batısındaki Şeyh Zayid bölgesindeki evinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Tıbbi kaynaklara dayandırılan açıklamada, Zeki'nin ölümüne tıpta hipotansiyon olarak bilinen kan basıncındaki ani ciddi düşüşün sebep olduğu belirtildi.

Heysem Zeki, fakir bir ailenin çocuğu olarak başkent Kahire'de tiyatro ile sanat hayatına atılan Mısır ve Arap dünyasında "Esmer genç" olarak tanınan ve sevilen ünlü aktör Ahmed Zeki'nin oğluydu.

2006 yılında "Halim" filmiyle beyaz perdeye adım atan genç aktör, Mısır'da ve diğer Arap ülkelerinde gösterime giren "Palyaço", "Ayın Avuç İçi" ve "Hazine" filmlerinde rol almış, ayrıca "Kelepçe" dizisinde de oynamıştı.

-Ölümü Mısır'ı hüzne boğdu

Zeki'nin ani ölümü Mısır kamuoyu ve sanat çevrelerinde üzüntüyle karşılandı. 9 yaşındayken yine bir oyuncu olan annesi Hale Fuad'ı, 21 yaşında da babası Ahmed Zeki'yi kaybeden Heysem Ahmed Zeki, bu nedenle sanat çevrelerinde "Şanssız" olarak isimlendirilmişti.

Kaynak: AA