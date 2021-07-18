Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel serbest bırakıldı
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Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel serbest bırakıldı

Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır Gazeteciler Sendikası üyesi gazeteci Cemal el-Cemel, hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından tahliye edildi.

Mısır Gazeteciler Sendikası üyesi gazeteci Cemal el-Cemel, hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından tahliye edildi.

Mısır medyasında yer alan haberlerde, "yalan haber yazmak" suçlamasıyla yargılanan Cemel'in, dün gece geç saatlerde alınan kararla serbest bırakıldığı bildirildi.

Haberlerde, Cemel hakkında yürütülen farklı bir soruşturmanın bulunmadığı belirtildi.

Mısırlı gazeteci Cemel, 28 Şubat'ta İstanbul'dan Mısır'a dönüşünde, Uluslararası Kahire Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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