Mısırlı futbolcular, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki gösterdi
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Mısırlı futbolcular, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki gösterdi

Mısırlı futbolcular, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Mısırlı eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike ve Şikabala lakabıyla tanınan futbolcu Mahmud Abdürrezzak Fadlallah, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Mısırlı eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike ve Şikabala lakabıyla tanınan futbolcu Mahmud Abdürrezzak Fadlallah, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Mısırlı futbolcuların Filistin'e yönelik mesajları sosyal medya platformlarından büyük ilgi görürken, onlara katılan Mısırlı aktör Muhammed Henedi de Filistinlilere desteğini belirtti.

Yorumcu olarak bir televizyon programına katılan Ebu Terike, "Kudüs'teki insanlarımıza selam olsun. Rabbim, onların İsrail'e galip gelmelerini nasip eylesin ve onlara yardım edenlere de yardım etsin." dedi.

Ebu Terike'nin mesajı sosyal medyada büyük rağbet görürken, Mısır'ın Zamalek kulübünde oynayan Fadlallah da Twitter'dan destek mesajı paylaştı.

Fadlallah, "Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor." ayetini paylaştı.

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgaline yönelik tepkisini gösteren Fadlallah, "Onlar gidecek ve biz kalacağız." ifadelerine yer verdi.

Mısırlı aktör Henedi ise "Şeyh Cerrah'ı Kurtarın" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Sözlerin bittiği yerde, biz sizin sesinizi dünyaya duyururuz." mesajını paylaştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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