Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a kiralanması konusunda sona gelindi

Mısır'ın Zamalek Kulübü, Galatasaray'ın önce kiralamak, ardından transfer etmek istediği Mısırlı yıldız oyuncu Mustafa Muhammed konusunda yeşil ışık yaktı.

Zamalek'in sözcüsü Essam Selim, Mısır merkezli "On Time Sport" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, takımın forvet oyuncusu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a 1,5 sezon kiralanacağını doğruladı.

Genç oyuncunun durumunun bugün netleşeceğini ifade eden Selim, 23 yaşındaki futbolcunun, 1,5 sezon için Galatasaray'a kiralanacağını ardından anlaşılmaya varılması durumunda, 4 milyon dolar karşılığında bonservisinin alınabileceğini kaydetti.

Selim, "Fransız kulübü Saint-Etienne ile Muhammed'in transferiyle ilgili anlaşmayı imzalamak üzereydik, ancak başkanlarının açıklamaları kapıyı tamamen kapatmamıza neden oldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık