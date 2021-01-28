Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a kiralanması konusunda sona gelindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a kiralanması konusunda sona gelindi

28.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:30
Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a kiralanması konusunda sona gelindi

Mısır'ın Zamalek Kulübü, Galatasaray'ın önce kiralamak, ardından transfer etmek istediği Mısırlı yıldız oyuncu Mustafa Muhammed konusunda yeşil ışık yaktı.

Mısır'ın Zamalek Kulübü, Galatasaray'ın önce kiralamak, ardından transfer etmek istediği Mısırlı yıldız oyuncu Mustafa Muhammed konusunda yeşil ışık yaktı.

Zamalek'in sözcüsü Essam Selim, Mısır merkezli "On Time Sport" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, takımın forvet oyuncusu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a 1,5 sezon kiralanacağını doğruladı.

Genç oyuncunun durumunun bugün netleşeceğini ifade eden Selim, 23 yaşındaki futbolcunun, 1,5 sezon için Galatasaray'a kiralanacağını ardından anlaşılmaya varılması durumunda, 4 milyon dolar karşılığında bonservisinin alınabileceğini kaydetti.

Selim, "Fransız kulübü Saint-Etienne ile Muhammed'in transferiyle ilgili anlaşmayı imzalamak üzereydik, ancak başkanlarının açıklamaları kapıyı tamamen kapatmamıza neden oldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Ebru Yaşar Hande Erçel Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Ömer Ali Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kavga Silah İtalya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a kiralanması konusunda sona gelindi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 19:40:35. #1.15#
title