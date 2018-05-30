Mısırlı Futbolcu Mohamed Salah, Dünya Kupasına Yetişiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadele sonrası omzundan sakatlanan Salah, Dünya Kupasında forma giyebilecek.

Liverpool'un, Real Madrid'e 3-1 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında, Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadele sonrası omzundan sakatlanarak mücadeleye devam edemeyen Mohamed Salah'tan iyi haber geldi.

SAKATLIĞI 3 HAFTAYA GEÇECEK

Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun sakatlığının 3 haftayı geçmeyeceği belirtildi.

Mısır, Rusya'da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupası'nda ilk maçını 15 Haziran'da Uruguay'a karşı oynayacak.

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