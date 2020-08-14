Mısırlı eski milli futbolcudan BAE-İsrail normalleşmesine tepki Mısırlı eski milli futbolcu Muhammed Ebu Trika, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile anlaşmasına tepki olarak "Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın kurtulması için maskelerin düşmesi önemlidir.

Mısırlı eski milli futbolcu Muhammed Ebu Trika, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile anlaşmasına tepki olarak "Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın kurtulması için maskelerin düşmesi önemlidir." dedi. Ebu Trika, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin davası devlet başkanlarının ya da devletlerin anlaşması değil, halkların bilinçlenmesi meselesidir." ifadelerini kullandı. "Normalleşme ihanettir" değerlendirmesinde bulunan Trika, "Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın kurtulması için maskelerin düşmesi önemlidir." ifadelerine yer verdi. Filistin davasını destekleyici tutumu bilinen Trika, halen Mısırlı futbolseverler arasında büyük bir popülariteye sahip. Kaynak: AA