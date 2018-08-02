Mısırlı Eski Bakan İtalya'da Alıkonuldu

Mısırlı eski bakan ve önde gelen muhaliflerden Muhammed Mahsub, Mısır yönetiminin talebi üzerine İtalyan makamlarınca alıkonulduğunu açıkladı.

Mahsub, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Mısır'ın, teslim edilmesi yönündeki talebi üzerine İtalyan polisinin Katanya kenti yakınlarında 3 saattir kendisini alıkoyduğunu ifade etti.

Polisin, kendisine yönelik suçlamalarla ilgili bilgi vermediğini belirten Mahsub, sosyal paylaşım sitelerinde yer alan bir videoda ise İtalya'nın güneyindeki Ragusa iline bağlı Comiso kasabasında polis merkezinde tutulduğunu aktardı.

Kendisine dolandırıcılık ve devlet malına saldırmak gibi "uydurma" suçlamalar yöneltildiğini bildiren Mahsub, ülkesinin özgürlüğünü savunduğu gibi son nefesine kadar kendi özgürlüğünü de savunacağını kaydetti.

Mahsub, seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldığı Temmuz 2013'ten sonra Mısır'dan ayrılmış ve Fransa'da yaşamaya başlamıştı. Mursi döneminde kısa bir dönem Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Muhammed Mahsub, 2015'te Mısır mahkemesi tarafından 3 yıl gıyabi hapis cezasına çarptırılmasının ardından 2016'da İnterpol'un kırmızı bültenle arananlar listesine eklenmişti.