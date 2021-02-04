Mısırlı doktorların yüzde 67'si ülke dışında çalışmayı tercih ediyor
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Mısırlı doktorların yüzde 67'si ülke dışında çalışmayı tercih ediyor

04.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:59
Mısırlı doktorların yüzde 67'si ülke dışında çalışmayı tercih ediyor

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayed, Mısırlı doktorların yaklaşık üçte ikisinin yurt dışında çalıştığını söyledi.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayed, Mısırlı doktorların yaklaşık üçte ikisinin yurt dışında çalıştığını söyledi.

Bakan Zayed, parlamentoda yaptığı konuşmada, kısıtlı yüksek lisans ve staj imkanlarının yanı sıra görev yerlerinin ikamet adreslerinden uzak olması gibi sebeplerle doktorların daha çok yurt dışında yaşamaya yöneldiğini belirtti.

Mısırlı doktorların yüzde 67'sinin ülke dışında çalıştığını aktaran Zayed, hükümetin doktorların maaşlarına zam yapılması, staj ve yüksek lisans fırsatlarının artırılması için daha fazla çaba sarf etmeye başladığını kaydetti.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, tüm bakanlardan, görev alanlarındaki son gelişmeler ve bakanlıkların durumuyla ilgili parlamentoda milletvekillerine sunum yapmalarını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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