Mısırlı dansçıya, 'ahlaka aykırı' paylaşımdan 3 yıl hapis Mısırlı Sama el-Masry, sosyal medyadaki dans paylaşımlarının 'ahkala aykırı' durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mısırlı Sama el-Masry, sosyal medyadaki dans paylaşımlarının 'ahkala aykırı' durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mısırlı dansçı Sama el-Masry'e, sosyal medya paylaşımlarının 'ahkala aykırı' durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis ve 115 bin 350 lira para cezasına çarptırıldı. 3 milyondan fazla takipçisi olan El-Masry, popüler video paylaşım platformlarında video ve fotoğraf paylaşımlarının 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle geçen nisan ayında tutuklanmıştı. İçeriğin çalındığını ve rızası olmadan telefonundan paylaşıldığını söyleyerek suçlamaları reddeden El-Masry, karara itiraz edeceğini söyledi. Mısır parlamentosu üyesi John Talaat konuyla ilgili, "Özgürlük ve sefahat arasında büyük bir fark var' açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA