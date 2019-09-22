Mısırlı bilim insanının ismi yeni bulunan bir asteroide verildi

22.09.2019 02:34

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), bilim dünyasına yaptığı katkılardan ötürü, Mısırlı Farik el-Baz'ın ismini yeni bulunan bir asteroide verdi.

IAU bir ilke imza atarak, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından geliştirilen Apollo projesine sunduğu katkılardan dolayı Mısırlı uzay bilimcisi Faruk el-Baz'ın isminin yeni bulunan bir asteroide verilmesini kararlaştırdı.

Yurt Dışındaki Mısırlılar ve Göç İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nebile Mekram, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Baz'ı tebrik etti.

Baz ise Ahbar el-Yevm Gazetesi'nde yer alan açıklamasında, isminin yeni bulunan bir gök cismine verilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bunun tüm Arap bilim insanları için bir onur kaynağı olduğunu belirtti.

Mısır'ın Eş-Şarkiyye ilinin Ez-Zekazik ilçesinde 1938'de dünyaya gelen Baz, Aynı Şems Üniversitesi kimya ve jeoloji bölümünden mezun oldu. 1961'de jeoloji alanında master, 1964'te de doktorasını tamamlayan Baz, Apollo projesi kapsamında NASA'da çalıştı.

Kaynak: AA