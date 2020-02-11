Mısırlı Bahader 75 yaşında dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olmaya hazırlanıyor
Profesyonel futbolcu olma hayalini hep ertelemek zorunda kalan Mısırlı Ezzeldin Bahader 75 yaşında dünyanın en yaşlı futbolcusu olmaya hazırlanıyor. Bahadır, hedefine ulaştığı taktirde, İsrailli 73 yaşındaki Isaak Hayik'in rekorunu kırmış olacak
11.02.2020 07:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 07:29
Profesyonel futbolcu olma hayalini hep ertelemek zorunda kalan Mısırlı Ezzeldin Bahader, 75 yaşında dünyanın en yaşlı futbolcusu olmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz ay Mısır 3. Lig kulüplerinden "6th October" ile sözleşme imzalayan Bahader, 90 dakika boyunca iki maç oynayarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com