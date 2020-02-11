Mısırlı Bahader 75 yaşında dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olmaya hazırlanıyor
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Mısırlı Bahader 75 yaşında dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olmaya hazırlanıyor

Profesyonel futbolcu olma hayalini hep ertelemek zorunda kalan Mısırlı Ezzeldin Bahader 75 yaşında dünyanın en yaşlı futbolcusu olmaya hazırlanıyor. Bahadır, hedefine ulaştığı taktirde, İsrailli 73 yaşındaki Isaak Hayik'in rekorunu kırmış olacak

11.02.2020 07:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 07:29
Mısırlı Bahader 75 yaşında dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olmaya hazırlanıyor

Profesyonel futbolcu olma hayalini hep ertelemek zorunda kalan Mısırlı Ezzeldin Bahader, 75 yaşında dünyanın en yaşlı futbolcusu olmaya hazırlanıyor.


Geçtiğimiz ay Mısır 3. Lig kulüplerinden "6th October" ile sözleşme imzalayan Bahader, 90 dakika boyunca iki maç oynayarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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