Mısırlı aktivist Ala Abdulfettah'ın kardeşi Sena Seyf, yalan haber yayma suçlamasıyla 18 ay hapse çarptırıldı
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Mısırlı aktivist Ala Abdulfettah'ın kardeşi Sena Seyf, yalan haber yayma suçlamasıyla 18 ay hapse çarptırıldı

17.03.2021 23:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:30
Mısırlı aktivist Ala Abdulfettah'ın kardeşi Sena Seyf, yalan haber yayma suçlamasıyla 18 ay hapse çarptırıldı

Mısır'da 25 Ocak 2011 Devrimi'nin sembol isimlerinden tutuklu muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi Sena Seyf'e, "yalan haber yayma" suçlamasıyla 18 ay hapis cezası verildi.

Mısır'da 25 Ocak 2011 Devrimi'nin sembol isimlerinden tutuklu muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi Sena Seyf'e, "yalan haber yayma" suçlamasıyla 18 ay hapis cezası verildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Sena Seyf, "yalan haber yayma" suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.

Bu kapsamda, Güney Kahire Ceza Mahkemesi, Seyf'e 18 ay hapis cezası verdi.

Kız kardeşi Muna Seyf, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin aldığı kararı doğruladı ancak suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Mahkeme kararının temyiz yolunun açık olduğu ifade ediliyor.

Muna Seyf, 23 Haziran 2020'de kız kardeşi Sena'nın kaçırıldığını duyurmuştu.

Mısır Başsavcılığı, söz konusu açıklamadan bir gün sonra 24 Haziran 2020'de, "kendi sosyal medya hesabını, yalan haberler yaymak ve yurt dışında bulunan kişilerin planlarını uygulamak için kamuoyunu harekete geçirmek için" kullanma suçlamasıyla Sena Seyf hakkında 15 gün tutukluluk kararı çıkarmıştı.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah da 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından 5 yıl adli kontrol şartıyla Mart 2019'da tahliye edilmişti.

Savcılık, 30 Eylül 2019'da Ala Abdulfettah ve avukatlarından Muhammed el-Bakir hakkında "yalan haber yaymak ve örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla yeniden tutuklama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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