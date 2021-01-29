Mısırlı akademisyen: "Uydurma suçlamalarla binlerce kişi yıllardır duruşma olmadan hapiste tutuluyor"

Mısırlı akademisyen Hasan Naf'a, binlerce kişinin duruşmalara çıkarılmaksızın hapiste tutulduğunu söyleyerek, Mısır yönetimine siyasi tutuklular için yeni bir sayfa açma çağrısı yaptı.