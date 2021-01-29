Mısırlı akademisyen: "Uydurma suçlamalarla binlerce kişi yıllardır duruşma olmadan hapiste tutuluyor"
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Mısırlı akademisyen: "Uydurma suçlamalarla binlerce kişi yıllardır duruşma olmadan hapiste tutuluyor"

29.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:51
Mısırlı akademisyen:

Mısırlı akademisyen Hasan Naf'a, binlerce kişinin duruşmalara çıkarılmaksızın hapiste tutulduğunu söyleyerek, Mısır yönetimine siyasi tutuklular için yeni bir sayfa açma çağrısı yaptı.

Mısırlı akademisyen Hasan Naf'a, binlerce kişinin duruşmalara çıkarılmaksızın hapiste tutulduğunu söyleyerek, Mısır yönetimine siyasi tutuklular için yeni bir sayfa açma çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütünün Mısır'da keyfi tutuklamalara maruz kalan kişilerin bırakılması için başlattığı kampanyanın ardından, eski Kahire Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölüm Başkanı Naf'a da Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Rejimin, siyasi tutuklulara farklı bir açıdan yaklaşma zamanının geldiğini belirten 73 yaşındaki akademisyen, şu ifadeleri kullandı:

"Uydurma suçlamalarla binlerce kişi yıllardır duruşma olmadan hapiste tutuluyor. Mısır'ın yeni bir sayfa açması gerekiyor, eski sayfayı ne zaman kapatacağız?"

Hasan Naf'a daha önce Kahire Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölüm Başkanlığını yürütüyordu. Eylül 2019'da "yalan haber yaymak ve terörist gruba katılmak" suçlamasıyla tutuklanan Naf'a, Mart 2020'de serbest bırakılmıştı.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi askeri darbeyle görevinden uzaklaştıran Abdulfettah es-Sisi döneminde, binlerce siyasi muhalif ve insan hakları savunucusu tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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