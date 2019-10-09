Mısırda yüksek rekolte sevinci

09.10.2019 15:49

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 bin 500 dekar alanda yağlık (tanelik) mısır, 5 bin dekarda ise slajlık (yemlik) mısır hasadına başlandı. Mısırda yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi.



İslahiye'de Ağalarobası, Örtülü, Elbistanhöyüğü, Fevzipaşa ve Türkbahçe başta olmak üzere 8 mahallede yaklaşık 5 bin dekar alanda yağlık, bin dekar alanda silajlık, Nurdağı'nda ise İçerisu, Sayburun, Nogaylar mahalleleri başta olmak üzere 5 mahallede yaklaşık bin 500 dekarda yağlık, 4 bin dekarda silajlık olmak üzere toplamda 6 bin 500 dekar alanda yağlık mısır ile 5 bin dekar alanda, hayvan yeminde kullanılan slajlık mısırda hasat sevinci yaşanıyor. Bu yıl mısırda 9 bin ton rekolte beklenirken üretici ise yüksek rekolte sevinci yaşıyor. Çiftçi Reşit Uluşan, "Aile boyunca çiftçilik yapıyoruz, 15 yıldır tarımla uğraşmaktayım. Bu yıl 450-500 dönüm mısır ekimi yaptım. Rekoltemiz bu yıl baya iyi. Dönüme 1350-1400 kilogram verim alıyoruz. Mısır fiyatları da iyi. Gübre, ilaç, tohum, elektrik, mazot olsun, bu girdilere eş değer olarak fiyat beklentimiz bin 300, bin 400 TL idi ama bin 100 TL açıklandı. Buna da şükür" dedi.



Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise rekoltenin ve alım fiyatının iyi olduğunu, çiftçinin sadece yüksek maliyetlerden dert yandığını söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA