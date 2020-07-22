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Mısırda müdahale alım fiyatı beklentisi

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Ağustos ayı ile birlikte başlayacak mısır hasadı öncesinde Çukurova çiftçisinin fiyat beklentisinin ton başına 1.400 TL olduğunu bildirdi.

Mısırda müdahale alım fiyatı beklentisi
22.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:22

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Ağustos ayı ile birlikte başlayacak mısır hasadı öncesinde Çukurova çiftçisinin fiyat beklentisinin ton başına 1.400 TL olduğunu bildirdi.

Doğru, yem, nişasta, yağ ve biyoyakıt başta olmak üzere çok geniş alanda kullanılabilen mısırın kullanım alanlarının giderek arttığını, ekim alanları ve verimin de artmasına rağmen Türkiye'nin mısır üretiminde kendi kendine yeten bir ülke olmadığını, yıllık 2 milyon tonun üzerinde bir ithalat yapmak zorunda kaldığını, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kur ve fiyat avantajı ile geçen yıl bu ithalatın 3.5 milyon tona yükseldiğini ifade etti.

Türkiye'nin bu yıl toplam mısır üretiminin pamuk üretiminden kaymalarla yaklaşık 6.5 milyon ton olarak beklendiğini ve dünyanın en kaliteli mısının Türkiye'de üretildiğini ifade eden başkan Doğru, üretim maliyetlerimizin yüksek olması nedeniyle mısır üretiminin sürekliliği için mısır çiftçisinin kar edebileceği bir fiyat beklentisi içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Başkan Mutlu Doğru, Kurban Bayramı'ndan hemen sonra, Ağustos ayı başında Çukurova'da mısır hasadının başlayacağını vurgulayarak, "Üretim maliyetleri ile dünya ve yurtiçi piyasalar göz önünde bulundurularak, çiftçimizin beklentilerini karşılayacak fiyatın ton başına 1.400 TL olarak açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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