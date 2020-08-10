Mısırda hasat zamanı
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Mısırda hasat zamanı

Pandemi sürecinde olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek amacıyla Muratpaşa Belediyesi'nce ekilen mısırlar ürün vermeye başladı.

Mısırda hasat zamanı
10.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:25

Pandemi sürecinde olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek amacıyla Muratpaşa Belediyesi'nce ekilen mısırlar ürün vermeye başladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, toplanacak ilk ürünlerin aşevinde hazırlanıp sıcak yemek verilen ailelere servis edileceğini söyledi.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının yoğunlaştığı nisan ayında Muratpaşa Belediyesi'nce ekilen mısırlar ürün vermeye başladı. Pandemi sürecinde olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve tarımsal üretime yoğunlaşılmasını sağlamamak amacıyla, Muratpaşa Belediyesi'nce 70 dönümlük alana ekilen mısırlarda hasat zamanı geldi.AŞEVİNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNEMuratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloba Mahallesi'nde mısır ekimi yapılan alanda incelemelerde bulundu. Mısır koçanlarını açarak ürünleri de inceleyen Başkan Uysal, Mısırlarımız oldu. Mısırlarımızı nasıl değerlendireceğiz Aşevimizde ihtiyaç sahibi insanlarımıza sunduğumuz menünün içerisine koyacağız. Bir miktarı ile un yapıp yöresel ürünlerimizi belki bununla yapacağız. Onu da ihtiyacı olanlara dağıtacağız. Değişik şekillerde bunu değerlendireceğiz dedi.'ÜRETMEYE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR'Pandemi dönemlerinde buğday başta olmak üzere hububat sıkıntısı olabileceğine dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, 7 iklimin yaşandığı ülkemizde birçok ovanın, birçok arazinin ekilmediğini, boş bırakıldığını söyledi. 'Neden mısır ekmiştik hatırlarsak' diyen Başkan Uysal şöyle devam ettiBuğday satın almakta sıkıntı çektiğimiz koşullar var, pandemi döneminde ülke olarak ama bizim ciddi bir gıda ihracatımız var. Biz şehirleşmiş bölgemizin dahi verimli kullanılabileceğini ifade etmek için parsellerimize, şehirleşmiş bölgede mısır ektik. Mısırlarımız nihayet oldu. Biz yine üretim mesajı vermeye devam edeceğiz. Hep beraber üretmemiz lazım. Muratpaşa halkı bütün Türkiye'mize üretelim mesajını vermiş oldu. Şehirleşmiş bölgelerimizi dahi unu yapılabilen ekmeği alınabilen mısır bitkisi ile donatarak bütün insanlarımıza bunu ifade etmiş olduk. Üretmeye çok ihtiyacımız var.NİSAN AYINDA EKİM YAPILMIŞTI

Muratpaşa Belediyesi, nisan ayı içinde, pandemi haline gelen koronavirüs salgının yaratabileceği olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve tarımsal üretime önem verilmesini sağlamak amacıyla belediyeye ait toplam 70 bin metrekare araziye mısır ekimi yapmıştı. Mısır ekimi, Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ziraatçiler Deneği ve Antalya Ziraat Odası'nın da bulunduğu sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılmıştı.


Kaynak: DHA

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