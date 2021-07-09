Mısır yüklü tır otobanda alev aldı
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Mısır yüklü tır otobanda alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mısır yüklü tır otobanda alev aldı Alev alev yanan tırı otobandaki sürücüler söndürdü Bursa otobanında seyreden mısır yüklü tır alev aldı.

Mısır yüklü tır otobanda alev aldı

Alev alev yanan tırı otobandaki sürücüler söndürdü

BURSA - Bursa otobanında seyreden mısır yüklü tır alev aldı. Otobandaki sürücülerin büyük panik yaşadığı yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Bursa-İzmir otobanının Gemlik ilçesi yakınlarında mısır yüklü bir tır arka lastiklerinden yanmaya başladı. Kısa sürede tırın dorsesini saran alevlere ilk müdahaleyi tır şoförü ve çevredekiler yaptı. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tırı söndürdü. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Mısır yüklü tır otobanda alev aldı
Mısır yüklü tır otobanda alev aldı
Mısır yüklü tır otobanda alev aldı
Mısır yüklü tır otobanda alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

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