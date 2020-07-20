Mısır yönetiminin koronavirüsle mücadele karnesi zayıf
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Mısır yönetiminin koronavirüsle mücadele karnesi zayıf

Dünyada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaya başladığı dönemde bazı ülkelerin Mısır'dan dönen vatandaşlarının testinin pozitif çıktığını açıklamasına rağmen Kahire yönetimi ülkede tespit edilen herhangi bir vaka bulunmadığı konusunda ısrarlı bir tutum izledi.

Mısır yönetiminin koronavirüsle mücadele karnesi zayıf
20.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:43

AYDOĞAN KALABALIK -Dünyada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaya başladığı dönemde bazı ülkelerin Mısır'dan dönen vatandaşlarının testinin pozitif çıktığını açıklamasına rağmen Kahire yönetimi ülkede tespit edilen herhangi bir vaka bulunmadığı konusunda ısrarlı bir tutum izledi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasını 14 Şubat'ta açıkladı. Ancak bu ilk vakanın yabancı bir kadın olduğunu duyurdu.

5 Mart'a gelindiğinde Sırbistan'dan Fransa aktarmalı olarak ülkeye gelen 44 yaşındaki Mısır vatandaşında Kovid-19'a rastlandığı ve durumun Dünya Sağlık Örgütüne bildirildiği açıklandı.

Böylelikle kamuoyunda testi pozitif çıkan ilk Mısır vatandaşının da virüsü ülke dışında kaptığı algısı oluşturulmaya çalışıldı. Bu dönemde Mısır'daki bazı askeri hastanelerde Kovid-19 hastalarının yattığı ancak bu istatistiki bilgilere Sağlık Bakanlığı üzerinden ulaşmanın ve bilgi edilmenin mümkün olmadığı konuşuldu.

O dönemde Tanta Askeri Hastanesi'nde testleri pozitif çıkan bir ailenin bulunduğu yine başkent Kahire'deki Kasr el-Ayni Hastanesi'nde de Kovid-19 hastalarının olduğu sosyal medyaya yansıdı ancak resmi kaynaklar bu söylentileri doğrulamadı.

Yabancı medyaya koronavirüs sansürü

Yabancı gazeteler Mısır'daki vaka sayısını açıklamaya başlayınca Basın Enformasyon Kurumu, 17 Mart'ta İngiliz The Guardian gazetesinin ofisini kapatırken, ABD merkezli New York Times muhabiri Declan Walsh'ı da yaptığı salgın haberleri nedeniyle uyardı.

Enformasyon ve Sağlık bakanları, 25 Mart'ta ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, salgın ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Ülkedeki toplam hasta sayısının 442, ölü sayısının ise 21 olduğu duyuruldu.

Halbuki New York Times gazetesi, Kanada Toronto Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya dayandırdığı haberinde, Mısır'daki vaka sayısının 19 bini geçtiğini yazmıştı.

Mısırlı bakandan Kovid-19 vaka sayısına düzeltme

Mısır yönetimi, haziran başına kadar Kovid-19 salgınındaki gerçek vaka ve ölü sayısını açıklamadı. Ancak her geçen gün vaka sayıları ile ölümlerin artması ve Menufiye gibi bazı kentlere bağlı köylerde karantina uygulamalarının başlatılmasının ardından, Kahire yönetimi gerçek sayıları kamuoyuna bir şekilde duyurmak zorunda kaldı.

Mısır Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Halid Abdulgafur, 1 Haziran'da ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 117 bini, ölü sayısının ise 9 bini geçtiğini söyledi. Halbuki aynı gün itibarıyla Sağlık Bakanlığının verilerine göre toplam vaka sayısı 24 bin 985, vefat sayısı ise 959 idi.

Abdulgafur, Üniversiteler Yüksek Kurulu yerleşkesindeki konuşmada, "Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı açıklanan resmi verilerden 5 kat, vefat sayısı da 10 kat daha fazla." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden doktor sayısı 121'e çıktı

Mısır Doktorlar Sendikasının verilerine göre salgın nedeniyle ölen doktor sayısı 121'e çıktı. 17 Temmuz'da sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kahire'de görev yapan Doktor Visam Dib 121'inci şehidimiz oldu." ifadelerine yer verildi.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden toplam sağlık çalışanı sayısı resmi olarak açıklanmadı. Ancak en az 350 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 3 bin civarında sağlık çalışanının da enfekte olduğu tahmin ediliyor.

Doktorlar Sendikası tarafından daha önce yapılan açıklamada, hükümetin doktorları korumak için gerekli özeni göstermediği, gerekli koruyucu tulum ve maskelerin temin edilmeği bu nedenle de ölen doktor sayısının arttığı kaydedilmişti.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Bu ihmal devam ederse ülkedeki sağlık sistemi çöker. Salgın için ayrıldığı konuşulan 100 milyar cüneyh (yaklaşık 45 milyar TL) nerede? Doktorları bile koruyamıyorsunuz." ifadelerine yer verilmişti.

Genç doktorun vefatı sonrası Munira Hastanesinde toplu istifalar

Sendika ile Mısır yönetimi arasındaki anlaşmazlık ve tartışmalar 32 yaşındaki Dr. Velid Yayha'nın 25 Mayıs'ta yaşamını yitirmesiyle daha da derinleşmiş, Yayha'nın görev yaptığı Munira Hastanesindeki doktorlar toplu halde istifalarını bakanlığa sunmuştu.

İyice yayılan salgının Mısırlı ünlü oyuncu Reca el-Cedavi'yi (82 yaş) 5 Temmuz'da hayattan koparması ülkede korku ve paniğe neden oldu.

"İyileşen hasta sayısı artıyor" açıklaması

Mısır Sağlık Bakanlığı, son günlerde iyileşen hasta sayısında artma kaydedildiğini ifade eden açıklamalar yapıyor. Bakanlığın 19 Temmuz verilerinde toplam hasta sayısı 87 bin 172, ölü sayısı ise 4 bin 251 olarak açıklandı.

Halbuki Mısır Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Halid Abdulgafur, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 117 bini, ölü sayısının ise 9 bini geçtiğini söylemişti.

Ancak özellikle de devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinin oldukça zayıf olmasına rağmen hastanelerde aşırı bir yığılma gözlenmemesi dikkati çekiyor.

Mısır yönetiminin gerçek rakamları açıklamaması ve ölen sağlık çalışanlarının sayısının artması ülkede endişeye neden olurken, Mısır sokağında Kahire yönetiminin Kovid-19'la mücadeledeki notunun oldukça düşük olduğu konuşuluyor.

Kaynak: AA

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