Mısır yönetimi, Filistin ve İsrail'i ateşkese uymaya çağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mısır yönetimi, Filistin ve İsrail'i ateşkese uymaya çağırdı

Mısır yönetimi, Filistin ve İsrail'i ateşkese uymaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Mısır yönetimi, Filistin ve İsrail'e, 11 gün boyunca İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından cuma gecesi saat 02: 00 itibarıyla başlayan ateşkese uyma çağrısında bulundu.

Mısır yönetimi, Filistin ve İsrail'e, 11 gün boyunca İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından cuma gecesi saat 02: 00 itibarıyla başlayan ateşkese uyma çağrısında bulundu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları kapsamında uygulama prosedürlerini takip etmek ve istikrarı koruyacak sonraki önlemler konusunda anlaşmak için Tel Aviv ve Filistin topraklarına gönderilen iki güvenlik heyetinin bölgeye ulaştığı aktarıldı.

Haberde, güvenlik heyetlerinin Filistin ve İsrail'e Kahire'nin ara buluculuğunda uygulanmaya başlanan ateşkese uyma çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Tel Aviv'e giden güvenlik heyeti hakkında detaylara yer verilmeyen haberde, Gazze Şeridi'ne giden güvenlik heyetinin Filistinli gruplar ile ateşkesi denetleme çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, tarafların Mısır'dan ateşkesi uygulama prosedürlerini takip etmeleri talebinde bulundukları belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, ateşkes hakkında yaptığı açıklamada, "Şimdiki önceliğimiz, uygulama prosedürlerini takip etmek ve Gazze Şeridi'nde istikrarı koruyacak sonraki önlemler konusunda anlaşmak" olduğunu ifade etmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Mısır, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından bölgeye güvenlik heyetleri gönderecek
Mısır, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından bölgeye güvenlik heyetleri gönderecek
Son dakika haber! Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı
Son dakika haber! Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı
Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı
Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Volkan Bozkır Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Alişan Hande Erçel Pınar Altuğ Tuba Büyüküstün
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Adem Büyük Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır yönetimi, Filistin ve İsrail'i ateşkese uymaya çağırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 23:25:19. #1.14#

title