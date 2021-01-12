Mısır yönetimi 3 yıl aradan sonra Katar uçaklarına hava sahasını açtı
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Mısır yönetimi 3 yıl aradan sonra Katar uçaklarına hava sahasını açtı

12.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:06
Mısır yönetimi 3 yıl aradan sonra Katar uçaklarına hava sahasını açtı

Mısır yönetimi Katar uçakları için hava sahasını açtığını ve doğrudan uçuşlara da izin verdiğini açıkladı.

Mısır yönetimi Katar uçakları için hava sahasını açtığını ve doğrudan uçuşlara da izin verdiğini açıkladı.

Mısır Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşref Noyer, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır hava yolu şirketi "Egypt Air" ve Katar Hava Yolları'nın karşılıklı uçuşlara başlayabileceklerini kaydetti.

Mısır'ın Katar hava yolu şirketleri için uyguladığı ambargoyu kaldırdığını ifade eden Noyer, "Bu sabah bir Katar uçağının Mısır hava sahasını kullanmasına izin verildi." ifadelerini kullandı.

Geçen 5 Ocak'ta düzenlenen 41'inci Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire de imza koymuş ve 3 yıllık Katar ambargosunun ardından 4 Arap ülkesi Katar ile tekrar uzlaşmaya varmıştı.

Söz konusu ambargo nedeniyle 2017 yılından bu yana Katar ve Mısır arasında direkt uçuşlar yapılamıyordu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Katar uçakları için hava sahalarını açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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